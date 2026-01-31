Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निर्देशानुसार वित्त विभाग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बजट के लिए सरकार ने राजधानी में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए हैं। इसके साथ ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से भी लगभग 900 सुझाव विभाग को मिले हैं। इन पर भी विचार हो रहा है। वहीं पहली बार इस बजट में वित्त विभाग आगामी तीन साल के लिए रोलिंग बजट बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी विभागों के साथ बैठकें पूरी कर ली गई हैं। रोलिंग बजट में योजनाओं के लिए राशि की कमी नहीं होती और न राशि लेप्स होने की स्थिति बनती है। बजट में अपव्यय पर भी रोक लगती है।