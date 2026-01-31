31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस

MP Budget 2026-27: मोहन सरकार अपना तीसरा और सबसे बड़ा बजट पेश करने के लिए तैयार है। 4.63 लाख करोड़ का रिकॉर्ड-तोड़ ई-बजट तैयार किया गया है, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। इन चार क्षेत्रों पर रहेगा फोकस ….

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 31, 2026

mp budget 2026-27 mohan government will present 4 lakh 63 thousand crore budget

mp budget 2026-27 (Patrika.com)

Budget 2026-27 News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। यह मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। सूत्रों के अनुसार, मप्र सरकार इस बार का बजट साइज बढ़ाकर 4.63 लाख करोड़ तक कर सकती है। यह पिछले साल के 4.21 करोड़ से लगभग 10% अधिक है। हालांकि देश के आम बजट के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 2026 को सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है।

एमपी के बजट (MP Budget 2026-27) में भी सबसे ज्यादा फोकस कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जैसे खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, मत्स्य विकास आदि पर रहेगा। इन क्षेत्रों के लिए बजट प्रावधान में पिछले बजट में 50% तक की बढ़ोतरी हुई थी लेकिन इस बार सौ फीसदी तक होने की संभावना है। (MP News)

इन चार क्षेत्रों पर होगा फोकस

इसके साथ सरकार बजट (MP Budget 2026-27) में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने की नई योजनाएं घोषित कर सकती है। सरकार का उद्योग एवं रोजगार, अधोसंरचना विकास और मेट्रोपोलिटन रीजन पर भी फोकस रहेगा। प्रदेश में पहली बार पूरी तरह ई-बजट पेश होगा। विधानसभा में भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से ही बजट भाषण पढ़ेंगे। इसके साथ आगामी तीन साल का रोडमैप बताने वाला रोलिंग बजट भी बनाया जा रहा है। हालांकि इसे पटल पर नहीं रखा जाएगा।

वित्त को मिले 900 सुझावों पर भी मंथन

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निर्देशानुसार वित्त विभाग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बजट के लिए सरकार ने राजधानी में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए हैं। इसके साथ ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से भी लगभग 900 सुझाव विभाग को मिले हैं। इन पर भी विचार हो रहा है। वहीं पहली बार इस बजट में वित्त विभाग आगामी तीन साल के लिए रोलिंग बजट बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी विभागों के साथ बैठकें पूरी कर ली गई हैं। रोलिंग बजट में योजनाओं के लिए राशि की कमी नहीं होती और न राशि लेप्स होने की स्थिति बनती है। बजट में अपव्यय पर भी रोक लगती है।

बजट में इन पर फोकस का अनुमान

  • कृषि और उद्यानिकी को बढ़ावा देने के साथ जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और फूड पार्क की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार विशेष छूट और सब्सिडी का प्रावधान भी कर सकती है।
  • सोयाबीन के साथ अन्य नकदी फसलों पर भी भावांतर की घोषणा।
  • जैविक खेती करने वाले किसानों को शुरूआती क्षतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।
  • जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियां विकसित करने की घोषणा।
  • सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा।
  • सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की भी तैयारी है। इसमें सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 35 लाख रुपए तक का बीमा कवर।
  • रोजगार को बढ़ोने युवाओं के प्रशिक्षण और भर्ती की नई योजनाएं।
  • शिक्षा में सुधार के लिए नए सांदीपनि विद्यालय घोषित होंगे।
  • स्वास्थ्य में विस्तार के लिए सुपरस्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार।
  • सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के लिए अलग से बजट।
  • भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन रीजन के तौर पर विकसित करने के लिए 300 करोड़ से अधिक बजट मिलने की संभावना। (MP News)

प्रमुख क्षेत्रों के लिए मिली थी इतनी राशि

  • कृषि- 39207 करोड़
  • स्वास्थ्य एवं महिला-50,333 करोड़
  • बाल विकास एवं शिक्षा- 44,826 करोड़
  • अधोसंरचना निर्माण- 70,515 करोड़
  • नगरीय एवं ग्रामीण विकास- 51,074 करोड़
  • रोजगार- 4,835 करोड़

ये भी पढ़ें

UGC Rules: दिग्विजय सिंह ने UGC नियमों को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- समिति ने नहीं मानी….
भोपाल
Digvijaya Singh UGC Rules Statement Supreme Court Stay MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में बिछेगा 1000 किमी नई सड़कों का जाल, इन इलाकों में बनेंगे 7 नए ब्रिज

1000 km New Roads construction 7 New Bridges to be built bhopal mp news
भोपाल

MP में यहां बनेगी दो लिंक रोड, 5 बड़े नेशनल एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

भोपाल

मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!

Kailash Vijayvargiya Leave Controversy Bhagirthpura Case MP News
भोपाल

एमपी में पूर्व IAS अफसर की करोड़ों की संपत्ति जब्त, ईडी की बड़ी कार्रवाई

ED seizes assets worth crores of rupees of former IAS officer in MP
भोपाल

भोपाल में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ ने पंजाबी थीम पर मनाया उत्सव, 'अनेकता में एकता' का संदेश

parshwanath social group
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.