बिना चीरा लगाए फ्री में होगा बच्चों का ‘किडनी ट्रांसप्लांट’, यूनिट बनकर तैयार

बीते दिनों पहले ही भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में सफलता पाई है। उन्होंने मानव शरीर में एक ऐसी विशेष ग्रंथि का पता लगाया है, जिसके बारे में पहले पूरी जानकारी नहीं थी। यह खास ग्रंथि हमारी नाक के ठीक पीछे और गले के ऊपरी हिस्से (जिसे वैज्ञानिक भाषा में नासोफेरिंजियल क्षेत्र कहते हैं) में स्थित है। इस खोज की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि डॉक्टरों ने सिर्फ इस ग्रंथि को ही नहीं खोजा, बल्कि पहली बार इससे निकलने वाली नली को भी स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने पेश किया है।