एमपी में शादी पर कन्या के खातों में 49 हजार रुपए डालेगी सरकार, 242 करोड़ का किया प्रावधान

MP Government - मध्यप्रदेश में युवतियों की शादी में भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के अंतर्गत यह मदद दी जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कन्या के बैंक खातों में 49 हजार रुपए डाले जाते हैं। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना की तिथियों का निर्धारण कर दिया है। योजना के लिए राज्य सरकार ने 242 करोड़ का प्रावधान किया है।