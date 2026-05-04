एमपी में बिगड़ा मौसम, 34 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में गिरेंगे ओले

Storm And Rain Alert : कुछ जिलों को छोड़कर इन दिनों मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। जहां कुछ दिन पहले भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं अब आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 6 जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।