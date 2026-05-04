West Bengal Election Result 2026: 5 राज्यों के चुनावी रुझानों के बीच एमपी में सियासत, जानें क्या कुछ बोल रहे भाजपा नेता

मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हर रज्य स्वीकारता जा रहा है जंगलराज से मुक्ति मिली है, जैसा रुझान है नतीजे भी वैसे ही आएंगे। वहीं, मोहन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा कि, ममता दीदी का भय खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी का भरोसा बढ़ा है। मोदी जी का जलवा देशभर में है। कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब बंगाल में भी हैं और असम में भी। बंगाल का वो गरिमामई इतिहास जिसपर दीदी ने कुठाराघात किया था, आज से वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। आज से बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। विकास के नए आयाम अब स्थापित होंगे। देशभर की राजनीति में बंगाल से एक बड़ा राजनीतिक संदेश जा रहा है।