भीषण गर्मी में ‘एसी का कंप्रेसर’ न फटे, इसलिए तुरंत करें ये 6 काम

बीते महीनों पहले मध्यप्रदेश के सीधी शहर के कांग्रेस कार्यालय रोड स्थित सिटी होटल के बार रेस्टोरेंट का एयर कंडीशनर तेज धमाके के साथ फट गया था। इसने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि AC के टुकड़े कमरे से बाहर सड़क तक जा गिरे। आसपास की दुकानों तक मलबा पहुंचने से लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। जांच में तकनीकी खराबी या अधिक प्रेशर के कारण ब्लास्ट होने की आशंका जताई गई थी।