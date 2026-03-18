एमपी में बनेंगे चार नए एयरपोर्ट, कई उड़ानों की भी मिली स्वीकृति

Airports- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। मध्यप्रदेश विमानन नीति-2025 से यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा से रायपुर हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री नायडू भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विमानन नीति लागू कर हवाई सेवाओं के विस्तार का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत ही रीवा से रायपुर की विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। यही नहीं जबलपुर से कोलकाता और इंदौर से आबूधाबी की उड़ानों की स्वीकृति भी इस नीति के अंतर्गत संभव हुई है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 4 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इन्हें एयरस्ट्रीप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।