मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 5 जिले, एमपी के 2523 गांव बनेंगे शहर, बदलेगी किस्मत

मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्लानिंग में भोपाल के आसपास के जिलों से 2000 हेक्टेयर जमीन निकाली जानी है। बता दें कि भोपाल में आबादी लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां 2000 हेक्टेयर में नई टाउनशिप बनाई जा रही है, इसी टाउनशिप में बढ़ती आबादी को बसाने की तैयारी है। इस टाउनशिप को ट्वीन सिटी कांसेप्ट पर तैयार किया जाएगा। यहां लोग भोपाल में काम करेंगे और आसपास के जिलों में विकसित टाउनशिप में अपना घर बनाकर रहेंगे।