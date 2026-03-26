मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 5 जिले, एमपी के 2523 गांव बनेंगे शहर, बदलेगी किस्मत

MP News metropolitan region(photo:patrika creative)
MP News: भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2523 गांव शामिल होंगे। भोपाल समेत रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर जिलों से 12 हजार वर्ग किमी जमीन निकालने की कवायद की जा रही है। बीडीए की तय एजेंसी इसके लिए सर्वे कर रही है। भोपाल जिले की आबादी के घनत्व 855 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अनुसार इसमें 75 लाख की आबादी के लिए जगह तय होगी। आठ से दस माह में डीपीआर सामने आएगी, जिसके बाद जमीनी काम शुरू होगा।
रीजन बनने के बाद भी मौजूदा निगम, पंचायत बने रहेंगे। हालांकि प्रबंधन का काम मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी केरगी। इसका फोकस क्षेत्र में शामिल गांवों में विकास खासतौर पर कनेक्टिविटी को लेकर होगा। भोपाल सेंट्रल पाइंट रहेगा, जबकि संबंधित क्षेत्रों में आवासीय व अन्य गतिविधियां विकसित होंगी।
मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्लानिंग में भोपाल के आसपास के जिलों से 2000 हेक्टेयर जमीन निकाली जानी है। बता दें कि भोपाल में आबादी लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां 2000 हेक्टेयर में नई टाउनशिप बनाई जा रही है, इसी टाउनशिप में बढ़ती आबादी को बसाने की तैयारी है। इस टाउनशिप को ट्वीन सिटी कांसेप्ट पर तैयार किया जाएगा। यहां लोग भोपाल में काम करेंगे और आसपास के जिलों में विकसित टाउनशिप में अपना घर बनाकर रहेंगे।
मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों के गांवों में आगामी समय में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
-संजीव सिंह, प्रशासक बीडीए, संभागायुक्त
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