ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील AIMIM नेता को पड़ी भारी, तौकीर निजामी को पार्टी ने निकाला

ये औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है कि, तौकीर निज़ामी ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से केवल मुसलमानों से ही खरीदारी करने की बात कही है। पार्टी ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। इस प्रकार के बयान गैर-जिम्मेदाराना, उकसाने वाले और समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं। ये न केवल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ हैं, बल्कि भारत के संविधान की भावना के भी विपरीत हैं जो सभी नागरिकों के बीच समानता, न्याय और साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देता है।