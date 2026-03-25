एक हेडलाइट बनी हादसे की वजह! भोपाल में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

Bhopal road accident: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन परिवारों की खुशियां उजड गई। बुधवार को सुबह से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। एक तेज रफ्तार एसयूवी और भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच मंगलवार रात को टक्कर हो गई। दोनों की सामने से इतनी तेज टक्कर हुई कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज आई। इस हादसे के बाद एसयूवी में सवार चार युवक फंस गए थे। इनमें से तीन की मौत हो गई।