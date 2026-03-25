सीएम मोहन यादव को पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने दी बधाई, जानिए किन बड़े नेताओं ने कहा- हैप्पी बर्थडे

CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेशवासियों के साथ देशभर की ​शख्सियतें उन्हें बधाइयां दे रहीं हैं। सीएम मोहन यादव को उनके 62वें जन्म दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ राजनेताओं ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं संदेश देते हुए हैप्पी बर्थडे कहा है। एमपी के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्मदिवस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी।