सीएम मोहन यादव को पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने दी बधाई, जानिए किन बड़े नेताओं ने कहा- हैप्पी बर्थडे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्मदिवस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी
CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेशवासियों के साथ देशभर की शख्सियतें उन्हें बधाइयां दे रहीं हैं। सीएम मोहन यादव को उनके 62वें जन्म दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ राजनेताओं ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं संदेश देते हुए हैप्पी बर्थडे कहा है। एमपी के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्मदिवस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी।
सीएम मोहन यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों में आगे हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम मोहन यादव की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयाम छू रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन पर बधाई दी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की आत्मीय बधाई देते हुए बाबा महाकाल से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसेवा को समर्पित, ऊर्जावान नेतृत्व के धनी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम मोहन यादव को जन्मदिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बधाई दी।
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