राजधानी में बदमाशों का उत्पात, 6 साल की बच्ची के सिर पर मारी तलवार, पिता को भी नहीं छोड़ा

MP news: मध्य प्रदेश की राजधानी से दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई हैं।शाहजहांनाबाद इलाके में बुधवार देर रात बदमाशों के आपसी विवाद में एक छह साल की मासूम पर तलवार से हमला होने का मामला सामने आया है। सिर में तलवार लगने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना बुधवार की है और इसके सीसीटीवी फुटेज गुरुवार रात सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बेटी के पिता पर भी बदमाशों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में हथियारों से लैस बदमाश उत्पाद मचाते नजर आ रहे है। घटना के 24 घंटे बाद भी न ही आरोपियों की पहचान हुई है ना ही उनकी गिरफ्तारी हो सकी है।