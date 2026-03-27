बड़ी खबर: AIIMS भोपाल के पास बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा निर्माणधीन छज्जा, 8 लोग घायल

बता दें कि, शुरूआती जांच में सामने आया है कि यह इमारत करीब 35 साल पुरानी थी और उसी के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि छज्जा जरुरत से ज्यादा बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था जिससे उसकी मजबूती कमजोर पड़ गई और वह एकाएक ढह गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के संभावित अवैध हिस्सों और अनियमितताओं को लेकर भी आशंका जताई गई है।