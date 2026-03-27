27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर अग्निकांड जांच में बड़ा खुलासा, ‘8 मौतों वाला घर बेहद खतरनाक…’

Indore Fire Tragedy Update: नगर निगम के भवन अधिकारी विशाल राठौड़ गुरुवार को टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मकान का विस्तृत निरीक्षण किया....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 27, 2026

Indore Fire Tragedy Update

Indore Fire Tragedy Update (Photo Source - Patrika)

Indore Fire Tragedy Update:एमपी के इंदौर शहर में बृजेश्वरी एनएक्स स्थित दो मंजिला मकान में आग लगने से पुगलिया परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई थी, उसे नगर निगम ने जांच के बाद खतरनाक माना है। भवन अधिकारी ने निरीक्षण में पाया कि मकान की स्थिति बेहद जर्जर है और फिलहाल यह रहने योग्य नहीं है। दूसरी ओर हादसे की सूचना पर मदद करने पहुंचे पुलिसकर्मियों के भी बयान हुए हैं।

नगर निगम के भवन अधिकारी विशाल राठौड़ गुरुवार को टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मकान का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि आग के कारण भवन की संरचना कमजोर हो चुकी है। छत के कई हिस्सों में सरिए बाहर निकल आए हैं और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार बिना मरम्मत के मकान का उपयोग करना जोखिम भरा है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा औपचारिक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

गर्म होकर जाम हो गया था गेट

बीते दिन पुगलिया परिवार के सौरभ, सोमिल, हर्षित और उनकी मां के बयान लिए थे। सौरभ ने बताया, वह रात में घर पहुंचा तब घर के बाहर ईवी कार चार्ज पर नहीं थी। पता चला कि बाद में भाई हर्षित घर आया तो उसने कार चार्ज पर लगाई थी। जब आग फैली तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे माता-पिता जागे थे। हम नीचे पहुंचे तो लोहे का दरवाजा गर्म होने से जाम हो गया था। बाथरूम से पानी लाकर पहले घर की आग बुझाने का प्रयास किया।

मां को पहली मंजिल पर लेकर पहुंचे। वहां पहले सौरभ गैलरी की जाली काट कर उतरे। पड़ोसियों ने टेबल पर सीढ़ी रखी थी। इसके बाद दोनों भाई और मां भी उतर गए। वे फिर परिवार के सदस्यों को बचाने जाने लगे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। बेटे ने इस बात का जिक्र भी किया कि ईवी कार चार्जिंग के बाद आग फैलने की घटना हुई है।

पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज

हादसे के दौरान मौके पर पहुंचे एएसआइ संजय चौहान, एएसआइ श्रीराम परमार, हेड कांस्टेबल विनोद सक्सेना, एएसआइ महेंद्र कनासे के बयान हुए हैं। तिलक नगर टीआइ मनीष लोधा के अनुसार, सूचना मिलते ही एफआरवी और थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा था। आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बचाव कार्य के दौरान रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर शवों को बाहर निकालकर एमवाय अस्पताल पहुंचाया और आसपास के घरों को खाली कराया।

ये भी पढ़ें

petrol-diesel: कलेक्टर की ‘SOP’ जारी, इन 2 चीजों में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
भोपाल
petrol-diesel shortage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 12:50 pm

Published on:

27 Mar 2026 12:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर अग्निकांड जांच में बड़ा खुलासा, ‘8 मौतों वाला घर बेहद खतरनाक…’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Property Guideline: आसमान छुएंगे प्रॉपर्टी के दाम, 2606 लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट

Property Guideline
इंदौर

होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मुकाबला, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

indore holkar stadium
इंदौर

पेट्रोल दे रहा टेंशन ! 20% तक बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, खत्म हो रहा स्टॉक

Electric Vehicles
इंदौर

इंदौर में पिता-पुत्र ने पड़ोसियों को कार से कुचला, महिला इंजीनियर की मौत कई घायल, देखें CCTV

Indore News
इंदौर

‘3-3 घंटे’ में खाली हुए पेट्रोल पंप, प्रशासन का ऐलान, पंपों पर होगा अनाउंसमेंट

petrol diesel Shortage
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.