petrol-diesel: कलेक्टर की ‘SOP’ जारी, इन 2 चीजों में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

राजधानी में एलपीजी संकट बना हुआ है। तपती दोपहरी में उपभोक्ता लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग नियम 25 दिन का है। लेकिन कई उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पूरा होने के बाद भी डिलीवरी नहीं दी जा रही। यहीं हाल कमर्शियल सिलेंडरों का भी है। कारोबारियों का कहना है कि रविवार को जिला प्रशासन ने आदेश निकाल कर गैस वितरण का प्रतिशत तय कर दिया था, लेकिन गुरुवार तक एक भी सिलेंडर की सप्लाई नहीं दी गई। इससे होटल- ढाबे वालों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को भी काफी परेशानी हो रही है। कुछ छोटे कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है।