ये ‘6 लक्षण’ दिखें तो आपको हो सकता है टीबी ! बेअसर हो रहीं दवाएं, स्वास्थ्य विभाग परेशान

Health news: टीबी के बैक्टीरिया अब और भी घातक होते जा रहे हैं। भोपाल में मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) के साथ अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट' (एक्सडीआर) टीबी के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा रहे हैं। ऐसे टीबी के बैक्टीरिया पर दवाएं बेअसर हो रही हैं। निक्षय पोर्टल के आंकड़े के अनुसार, प्रदेश में सबसे अधिक भोपाल में टीबी के मरीज हैं और इस खतरनाक बैक्टीरिया से यहां सबसे अधिक लोग मर भी रहे हैं। साल में टीबी से 332 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर एमडीआर टीबी के मरीज होते हैं। हर चौथे मरीज पर दवाएं बेअसर हो रही हैं।