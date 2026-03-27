एमपी में महज 2-2 हजार रुपये में अपना ‘ईमान’ बेच रहे सरकारी कर्मचारी

शुक्रवार को मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील के प्रभारी आरआई (राजस्व निरीक्षक) देवेन्द्र जैन को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। प्रभारी तहसीलदार देवेन्द्र जैन ने मचकला गांव के रहने वाले किसान ब्रखभान धाकड़ से उसकी जमीन का नक्शा सुधारने के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। सौदा 4 हजार रुपये में तय हुआ था और एक हजार रुपये पहले ही आरआई देवेन्द्र जैन किसान ब्रखभान धाकड़ से ले चुका था। फरियादी किसान ने लोकायुक्त कार्यालय में आरआई के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त ने शुक्रवार को रिश्वत 2 हजार रुपये देने के लिए फरियादी को आरआई के पास भेजा। आरआई देवेन्द्र जैन ने सिद्धेश्वर कॉलोनी स्थित अपने आवास पर जैसे ही किसान ब्रखभान धाकड़ से रिश्वत की रकम ली तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।