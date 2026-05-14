भीषण गर्मी की चपेट में एमपी, अगले 4 दिन आधे राज्य पर लू का अलर्ट

प्रदेश में बुधवार को भीषण गर्मी के साथ आंधी-बारिश का दौर देखने को मिला। वहीं, 12 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि, शाम होते - होते प्रदेश के जबलपुर और सिवनी में बारिश हुई। वहीं, पांदुर्णा में ओले गिरे। कई जिलों में आंधी का दौर भी चला। खजुराहो के बाद रतलाम-धार सबसे गर्म रहे। रतलाम में तापमान 45.2 डिग्री और धार में 45 डिग्री सेल्सियस रहा। शाजापुर में 44.7 डिग्री, गुना में 44.6 डिग्री, श्योपुर-सागर में 44.4 डिग्री, खरगोर-रायसेन में 44.2 डिग्री, खंडवा में 44.1 डिग्री और दमोह में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।