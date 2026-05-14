एमपी में सांची ने फिर बढ़ाए दूध के दाम, कल से मिलेगा 2 रुपए लीटर महंगा

Sanchi Milk Price Hike : मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के उत्पाद सांची ने भी दूघ के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया है। अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को दूध की सभी श्रेणियों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त चुकाने होंगे। बता दें कि, नई कीमतें 15 मई से लागू कर दी जाएंगी।