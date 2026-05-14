भोपाल में पकड़ाए 500 के नकली नोटों का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचाई गई खेप

-नोट को किसी लाइट के सामने रखने पर 500 लिखा हुआ दिखता है।

-आंख के सामने 45 डिग्री के एंगल पर नोट रखेंगे तो 500 लिखा दिखेगा।

-नोट पर देवनागरी में 500 लिखा होता है।

-नोट को हल्का मोड़ेंगे तो सिक्योरिटी थ्रीड का कलर हरा से नीला हो जाता है।

-नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर, गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज और आरबीआई का लोगो दाहिनी तरफ दिखाई देता है।

-ऊपर में बाई तरफ और नीचे सबसे दाहिनी तरफ दर्ज नंबर बाएं से दाएं की तरफ बड़े होते जाते हैं।

-वाहिनी तरफ अशोक स्तम्भ है, दाहिनी तरफ सर्कल बॉक्स में 500 लिखा है। दाहिनी और बाई तरफ 5 ब्लीड लाइंस है।