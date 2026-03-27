क्रिकेट के लिए 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भी छोड़ सकता है यह बिजनेसमैन

पिछले दिनों आर्यमन विक्रम बिड़ला से पत्रिका ने खास बातचीत की थी। आर्यमन बताते हैं कि याद तो नहीं है कि किसे देखकर क्रिकेट से लगाव हुआ। हां, इतना पता है मैं आठ वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट खेलने जाने लगा था। इंडिया में क्रिकेट किसी धर्म की तरह माना जाता है, मुंबई में क्रिकेट का बहुत चलन है, मैंने भी वहां क्रिकेट की बारीकियां सीखीं।

-सागर के एमपीसीए मैदान पर कर्नल सीके नायडू अंडर-23 टूर्नामेंट में आर्यमन ने 230 रन का स्कोर बनाया था। यह उनके कॅरियर का पहला दोहरा शतक था।