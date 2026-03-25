rskmp.in पर 5th, 8th रिजल्ट कैसे चेक करें ? जानें सबसे आसान तरीका

लेकिन सबसे अहम बात यह है कि, इस बार दोनों कक्षाओं को मिलाकर करीब 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया है तो ऐसे में अब रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक लोगों के एक साथ देखने से ट्रैफिक बढ़ जाती है तो वेबसाइट समय पर नहीं खुल पाती है, जिससे रिजल्ट देखने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं और सबसे पहले मार्कशीट डाउनलोड कैसे कर सकतें हैं इस लेख में हम आपको नीचे बता रहे हैं।