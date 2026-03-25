MP Board 5th 8th Result 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026(photo:patrika Creative)
MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के लाखों छात्रों का इंतजार थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) की ओर से साल 2026 के वार्षिक परीक्षा परिणाम आज 25 मार्च को जारी किए जा रहे हैं। हालांकि परिणाम जारी होने के समय में बदलाव किया गया है। जिससे छात्रों और अभिभावकों को थोड़ा इंतजार और करना होगा।
बता दें कि पहले यह रिजल्ट सुबह 11.30 बजे जारी होना था, लेकिन अब इसे दोपहर 1.30 बजे जारी किया जाएगा। इस बार 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 2वीं 8वीं की परीक्षा दी है। समय में हुए बदलाव के कारण बच्चे और अभिभावक दोनों ही बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
-खबर लगातार अपडेट की जा रही है
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