MP Board 5th 8th Result 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के लाखों छात्रों का इंतजार थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) की ओर से साल 2026 के वार्षिक परीक्षा परिणाम आज 25 मार्च को जारी किए जा रहे हैं। हालांकि परिणाम जारी होने के समय में बदलाव किया गया है। जिससे छात्रों और अभिभावकों को थोड़ा इंतजार और करना होगा।