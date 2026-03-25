LPG गैस सिलेंडर की ‘पैनिक बुकिंग’ बंद, 9% सिलेंडर का कोटा तय

जिला खाद्य नियंत्रक सीएस जादौन के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति तय कोटा के अनुसार शुरू कराई गई है। एलपीजी संकट के बीच जिले की चार निजी कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर जमकर विक्रय किए। कंपनियों की ओर से अपने एजेंट्स के लिए सिलेंडर की दर 1600 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए तय की और एजेंट्स ने इन्हें 3500 से 4000 रुपए तक विक्रय किया। होटल- रेस्टोरेंट से लेकर हॉस्टल तक में निजी कंपनियों के सिलेंडर खूब बिके।