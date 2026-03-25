25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

LPG गैस सिलेंडर की ‘पैनिक बुकिंग’ बंद, 9% सिलेंडर का कोटा तय

LPG cylinder shortage: जिला खाद्य नियंत्रक सीएस जादौन के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति तय कोटा के अनुसार शुरू कराई गई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 25, 2026

LPG cylinder shortage

LPG cylinder shortage (Photo Source - Patrika)

LPG cylinder shortage: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में एलपीजी संकट के बीच पैनिक बुकिंग तो बंद हो गई, लेकिन खानपान स्टॉल, होटल, रेस्त्रां से जुड़े दुकानदार- कारोबारियों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। कलेक्टर के पास अलग-अलग माध्यमों से अब तक 1200 आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें कमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति की मांग की है।

हालांकि बीते दिन शासन के आदेश के बाद कुल मांग का 9 फीसदी तक कमर्शियल सिलेंडर होटल- रेस्त्रां को देने की कवायद की जा रही है। आदेश के बाद होटल- रेस्त्रां संचालक अपनी डिमांड लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। यहां से तय कोटा के अनुसार 750 सिलेंडर जारी कराए गए हैं।

तय़ किए गए रेट

जिला खाद्य नियंत्रक सीएस जादौन के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति तय कोटा के अनुसार शुरू कराई गई है। एलपीजी संकट के बीच जिले की चार निजी कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर जमकर विक्रय किए। कंपनियों की ओर से अपने एजेंट्स के लिए सिलेंडर की दर 1600 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए तय की और एजेंट्स ने इन्हें 3500 से 4000 रुपए तक विक्रय किया। होटल- रेस्टोरेंट से लेकर हॉस्टल तक में निजी कंपनियों के सिलेंडर खूब बिके।

300 से अधिक छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद

सिलेंडर संकट ने खानपान सेंटर के छोटे कारोबारियों की दुकानदारी बंद कर दी। 300 से अधिक स्टॉल बंद हुए। कोलार के कटियार मार्केट से लेकर नेहरू नगर, करोद और आसपास दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। होटल संचालक बोले- तालाबंदी की नौबत आई है। दुकानदारों को घरेलू गैस सिलेंडर देने की बातें भी बाजार में फैली, हालांकि जिला नियंत्रक सीएस जादौन ने कहा, ऐसा नहीं है।

आदेश नहीं आने से किल्लत

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में 10 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर देने का प्रावधान है, लेकिन सप्लाई के स्पष्ट आदेश नहीं मिलने से प्रदेश में गैस की किल्लत हो गई। इसी कारण होटल-रेस्टोरेंट कारोबार पर संकट गहरा गया। हालांकि अब इसमें राहत मिलेगी।

ये थी गाइलाइन

बीते दिन आई नई गाइलाइन के तहत होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों को 9-9 प्रतिशत गैस आवंटित की गई है, जबकि ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। वहीं फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग और पॉली पैक उद्योगों को 5 प्रतिशत और अन्य उद्योगों व जरूरतमंद श्रेणियों को भी 5 प्रतिशत तक गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम के पैक में की जाएगी। वितरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ताओं की दैनिक खपत का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसी के आधार पर आपूर्ति तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘जनवरी’ जैसा ठंडा ‘मार्च’ ! 26 मार्च को आएगा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, पलटेगा मौसम
ग्वालियर
MP Weather Today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / LPG गैस सिलेंडर की ‘पैनिक बुकिंग’ बंद, 9% सिलेंडर का कोटा तय

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एलपीजी आपूर्ति मामला: पीएनजी में बड़ी राहत, बिना सुरक्षा जमा राशि के मिल रहे कनेक्शन

एमपी में बिना सुरक्षा जमा राशि के मिल रहे पीएनजी कनेक्शन
भोपाल

गैस सिलेंडर पर गहराया संकट, बुकिंग के नियम फिर बदल गए

Gas Cylinder Booking New Rule
भोपाल

एमपी में घटिया हो रहा सड़क निर्माण, 35 कार्यों के औचक निरीक्षण में खुली पोल

Substandard Road Construction Exposed During PWD Inspection in MP
भोपाल

एमपी में बढ़ रहा पानी, 128 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देश में प्रथम स्थान पर

अमृत सरोवरों के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी, AI, सैटेलाइट और LiDAR तकनीक से किया आकलन
भोपाल

रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे दिग्विजय सिंह, पूरा करेंगे संकल्प

Digvijaya Singh to visit Ayodhya to seek the blessings of Ram Lalla
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.