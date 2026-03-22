‘जनवरी’ जैसा ठंडा ‘मार्च’ ! 26 मार्च को आएगा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, पलटेगा मौसम

MP Weather Today (Photo Source - Patrika)
MP Weather Today: जम्मू कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बिगड़ गया। गर्मी के सीजन में सर्दी का मार्च शुरू हो गया है। शहर घने कोहरे की चादर में ढंका हुआ था और दृश्यता 700 मीटर रही। न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे सुबह सर्दी का अहसास रहा और गर्म कपड़े निकालने पड़े।
मार्च के अंत में इस तरह का मौसम पहली बार हुआ है, जब लोगों ने जनवरी जैसा कोहरा देखा है। मोर्निंग वॉक पर निकले लोग इस मौसम की तुलना कश्मीर के मौसम से करने लगे। जबकि मार्च के अंत में हीटवेव चलना शुरू हो जाती है। हीटवेव की जगह सर्दी का अहसास रहा।
देश के अलग-अलग हिस्सों में बने चक्रवातीय घेरे व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से जिले में तेज बारिश हुई और ओलावृष्टि भी। भितरवार, डबरा, घाटीगांव में ओलावृष्टि रही, जबकि शहर में बारिश व तेज हवा रही। इस बारिश से रात में सर्दी बढ़ है। शहर सहित जिले में घना कोहरा रहा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच दृश्यता कम रही। सुबह के समय बिना गर्म कपड़े के निकले लोगों को कंपकपी रही। सुबह 8 बजे धूप तेज हुई तो आसमान साफ हो गया। दिन में धूप ने काफी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश की संभावना नहीं है।
जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च को आएगा। इस कारण अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा। इससे तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है।-दिव्या सुरेंद्रन, मौसम वैज्ञानिक
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