‘जनवरी’ जैसा ठंडा ‘मार्च’ ! 26 मार्च को आएगा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, पलटेगा मौसम

देश के अलग-अलग हिस्सों में बने चक्रवातीय घेरे व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से जिले में तेज बारिश हुई और ओलावृष्टि भी। भितरवार, डबरा, घाटीगांव में ओलावृष्टि रही, जबकि शहर में बारिश व तेज हवा रही। इस बारिश से रात में सर्दी बढ़ है। शहर सहित जिले में घना कोहरा रहा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच दृश्यता कम रही। सुबह के समय बिना गर्म कपड़े के निकले लोगों को कंपकपी रही। सुबह 8 बजे धूप तेज हुई तो आसमान साफ हो गया। दिन में धूप ने काफी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश की संभावना नहीं है।