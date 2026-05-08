दिनदहाड़े हाइवे पर झपटमारी, नवविवाहिता के गले से ढाई तोला सोने का हार लूटा

ग्वालियर। शहर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पुलिस जहां वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त रही, वहीं दूसरी ओर बदमाशों ने दिनदहाड़े हाइवे पर झपटमारी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तीन बदमाशों ने बाइक से जा रही एक नवविवाहिता को निशाना बनाते हुए उसके गले से करीब ढाई तोला वजनी सोने का हार झपट लिया। वारदात महाराजपुरा थाना क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ पुल के पास हुई। घटना के बाद आरोपी बिना नंबर की बाइक से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।