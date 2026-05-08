एमपी में 1 लाख रुपये नहीं दिए तो गर्लफ्रेंड के प्राइवेट वीडियो रिश्तेदारों को भेजे

पीड़िता के मुताबिक आरोपी हरमन ने प्यार के जाल में फंसाकर धोखे से उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो बना लिए। वीडियो बनाने के बाद आरोपी हरमन का व्यवहार अचानक बदल गया। हरमन उसे धमकाने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं जब उसने आरोपी हरमन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसने वीडियो डिलीट करने के एवज में ब्लैकमेल कर एक लाख रुपये की मांग की। जब उसने पैसे देने से इंकार किया और आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो वो बदनाम करने की धमकी देने लगा और तीन दिन पहले उसके प्राइवेट वीडियो रिश्तेदारों को भेजकर बदनाम कर दिया। छात्रा का प्राइवेट वीडियो जब उसके पिता के एक दोस्त ने देखा तो उन्होंने तुरंत छात्रा के पिता को इसके बारे में बताया।