एलपीजी आपूर्ति मामला: पीएनजी में बड़ी राहत, बिना सुरक्षा जमा राशि के मिल रहे कनेक्शन

PNG- मध्यप्रदेश में एलपीजी आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक विशाल सिंह चौहान ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 80 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, गैस एजेंसी संचालक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारी संचालक चौहान ने औद्योगिक इकाइयों से वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था, उत्पादन की निरंतरता और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्योगों की संचालन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन और संबंधित एजेंसियां समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। बैठक में पीएनजी कनेक्शन को प्रोत्साहन की बात कही गई। बताया गया कि बिना सुरक्षा जमा राशि के कनेक्शन दिए जा रहे हैं।