एमपी से कौन तीन नेता जाएंगे राज्यसभा, आज शाम को ऐलान करेगा चुनाव आयोग

MP Rajyasabha Election- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन निरस्त किया जा चुका है।इस मुद्दे पर विपक्ष देशभर में हमलावर है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि राज्य के सभी पार्टी विधायक राष्ट्रपति भवन के सामने मार्च करेंगे। नामांकन रद्द किए जाने के मामले में मीनाक्षी नटराजन की अपील पर चुनाव आयोग विशेषज्ञों से रायशुमारी कर रहा रहा है। कांग्रेस ने जहां राष्ट्रपति से समय मांगा है वहीं कोर्ट जाने की भी तैयारी की है। प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच बुधवार को भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रदेश से तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची जारी कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर आज नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद ही इन नामों का ऐलान किया जाएगा।