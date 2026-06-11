मंदसौर विधायक विपिन जैन के सड़क हादसे वीडियो आया सामने, अस्पताल से बताया खुद का हाल

बताया जा रहा है कि, विधायक विपिन जैन एक ऑटो में सवार होकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। 74 बंगला इलाके से जब उनका ऑटो गुजर रहा था, तभी एक मोड़ पर वो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त ऑटो में बैठे मंदसौर विधायक विपिन जैन घायल हो गए और उनके सिर से खून निकलने लगा और हाथों में भी चोटें आईं। गनीमत रही कि, हादसे के वक्त उनके पीछे से पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह गुजर रहे थे। विपिन जैन को हादसे का शिकार होता देख उन्होंने तुरंत अपना वाहन रोका और विधायक जैन को लेकर अस्पताल पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।