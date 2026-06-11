मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर गरमाई सियासत, दिल्ली समेत प्रदेशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी

चुनाव आयोग से निराशा मिलने के बाद अब मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के पास अब बस सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। इसी बीच कांग्रेस आज 11 जून को मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी के आदेश को कायम रखने के फैसले पर कहा है कि, वो दिल्ली जाकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न्याय की गुहार लगाएंगे। पटवारी ने ये भी घोषणा की कि, कांग्रेस सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों और भोपाल में सीएम आवास का घेराव करेगी। वहीं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि, चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के दबाव में कार्य करते हुए एक सुनियोजित षड़यंत्र के कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया।