“टिकट चाहनेवाले नेता ने ही बिगाड़ा कांग्रेस का खेल” सीएम मोहन यादव ने खोली पोल

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर भोपाल से दिल्ली तक सियासी घमासान चल रहा है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में बुधवार को दिनभर कई गतिविधियां चलती रहीं। दिल्ली में कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग (ईसी) से मिलकर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए फैसला बदलने की मांग की। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बताते हैं, आयोग से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। इधर, सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी और राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर गलती की। सीएम मोहन यादव ने पोल खोलते हुए कहा कि वहां एक सीट के लिए कई उम्मीदवार थे। कांग्रेस के यही नेता खेल बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं।