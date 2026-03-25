स्टूडेंट्स को पास होने के लिए लाने होंगे ‘33% मार्क्स’, नहीं मिलेगा ‘ऑटोमैटिक प्रमोशन’

बताते चले कि पिछले साल एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की परीक्षा में कुल 7 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे जिसमें से 6 लाख से ज्यादा छात्रों को सफलता मिली थी। वहीं, 5वीं की परीक्षा में कुल 8 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 7 लाख से अधिक छात्रों को सफलता मिली थी। इस दौरान पास हुए छात्रों का प्रतिशत 89.28 रहा।