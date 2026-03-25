RSKMP 5th 8th Result 2026: थोड़ी देर में आने वाला है रिजल्ट, यहां देखें सबसे तेज

इस साल 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था। मूल्यांकन की गति इतनी तेज रही कि अब मार्च में ही रिजल्ट की प्रक्रिया तक पूरी हो गईं और आज 25 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। बता दें कि इस बार 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड (MP Board 5th 8th Result) द्वारा आयोजित नहीं की गई थीं। केवल परीक्षा का पैटर्न ही बोर्ड पर आधारित था।