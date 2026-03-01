तपती गर्मी में पक्षियों के लिए ‘कलचुरी सेना’ बनी सहारा, घर-घर बांटे 201 सकोरे

संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पक्षी न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, बल्कि वे कीट-पतंगों को नियंत्रित कर प्रकृति को स्वच्छ रखने में भी मदद करते हैं। कलचुरी सेना की इस पहल का स्थानीय रहवासियों ने खुले दिल से स्वागत किया। कई प्रबुद्ध नागरिकों ने संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं अपनी छतों पर सकोरे रखेंगे, बल्कि अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी इस मुहिम से जोड़ेगे। इस अभियान में कलचुरी सेना परिवार के दर्जनों सक्रिय कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने भीषण धूप की परवाह न करते हुए इस सेवा कार्य को संपन्न किया। संस्था ने आगामी दिनों में शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के वितरण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।