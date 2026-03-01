एमपी में भाजपा नेता पर सरिये से हमला, कार में की तोड़फोड़

भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय मीणा निवासी ग्राम भिचोली ने बताया कि वो अपने साथियों पिंटू मीणा और पवन चौहान के साथ गुरुवार शाम को कार से जा रहे थे। इसी दौरान चौराहे पर जाम लगा हुआ था जिसके कारण वो अपनी कार को रोककर कार में साथियों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां पर आरोपी राजमल पटेल आ गया। आरोपी राजमल हाथ में लोहे का सरिया लिए हुआ था और आते ही उसने गाली गलौच करते हुए लोहे के सरिये से कार पर हमला कर दिया। आरोपी ने लोहे की सरिया से कार के विंडशील्ड पर कई वार किए, जिससे कांच टूट गया। जब वो आरोपी को रोकने के लिए बाहर निकले तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की और सरिये से पीठ पर वार किया जिसके कारण उन्हें चोट आई है। हंगामा होता देख जब लोगों की भीड़ जुटने लगी तो आरोपी राजमल जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया।