नारियल खेड़ा के शारदा मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, महाआरती और भजनों से गूंजा परिसर

नारियल खेड़ा के इस आयोजन में न केवल स्थानीय निवासी, बल्कि आसपास की कॉलोनियों से भी हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों की टीम मुस्तैद रही। मंदिर समिति के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। भक्तों का कहना था कि माँ शारदा के दरबार में आकर उन्हें जो आत्मिक शांति मिलती है, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह आयोजन क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ संपन्न हुआ।