भोपाल में 12-14 अप्रैल तक मनेगी डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती

जयंती के मुख्य दिन, 14 अप्रैल को रात्रि 8 बजे सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सिद्धार्थ मोरे, कैलाश मानकर, महेश जोशी, दिलीप मक्के, मनोज माणिक और दलित बन्सोड जैसे वरिष्ठ समाजसेवी व नेता उपस्थित रहेंगे। समारोह के समापन अवसर पर भोपाल के प्रसिद्ध 'गुड्डु शेलके ग्रुप' द्वारा संचालित कला संगम आर्केस्ट्रा के माध्यम से बुद्ध-भीम के गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। समिति ने शहर के सभी नागरिकों और अनुयायियों से इन तीनों दिनों के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है ताकि बाबासाहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।