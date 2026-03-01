खजूरी कला में महादेव के शिवलिंग में झलकी मां महागौरी की छवि

इस विशेष आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से स्थानीय महिलाओं की श्रद्धा और मेहनत का परिणाम है। आनंदम कॉलोनी की महिलाओं की एक टोली प्रतिदिन सुबह और शाम मंदिर में एकत्रित होती है। टोली की सदस्य महिलाओं ने बताया कि वे बारी-बारी से माता के नौ रूपों का अध्ययन करती हैं और फिर उसी के अनुरूप शिवलिंग का श्रृंगार करती हैं। कभी मां शैलपुत्री तो कभी माँ कात्यायनी, और अब महाअष्टमी पर माँ महागौरी के रूप में महादेव को सजाना उनके लिए आत्मिक संतोष का विषय है। महिलाओं का कहना है कि वे कई घंटों तक लगन के साथ पुष्पों और अलंकारों का चयन करती हैं ताकि श्रृंगार जीवंत लगे।