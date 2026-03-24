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हार्ट अटैक से बचना है? तो खाएं ये 6 सुपर फूड, जो रखते हैं दिल का खास ख्याल

Healthy Heart Super Food Dil Ka Sach Series Part 11: हार्ट अटैक से बचना है, तो जानिए दिल का सच पार्ट 11 में वो सुपर फूड और डाइट जो कम करता है सूजन, प्लाक और हार्ट अटैक का खतरा...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 24, 2026

6 super food for heart health dil ka sach series part 11 diet

6 super food for heart health dil ka sach series part 11 diet (photo:patrika creative)

Healthy Heart Super Food Dil Ka Sach Series Part 11: दिल की बीमारी की चर्चा होते ही सबसे पहले नाम जो किसी के भी जहन या मन में आते हैं उनमें दवाइयां, टेस्ट और डॉक्टर या एक्सपर्ट का नाम शामिल होता है। लेकिन सच मेडिकल की दुनिया से कहीं दूर है। असल में दिल की सेहत की असली नींव आपकी थाली में होती है। आप रोज क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और सबसे जरूरी की कितनी मात्रा में खाते हैं। यानी आपकी थाली ही तय करती है कि आपकी नसें साफ रहेंगी या उनमें प्लाक जमेगा।

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