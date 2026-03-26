26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नई योजना: सड़क हादसे में ‘1.5 लाख’ तक मिलेगा कैशलेस इलाज, मिलेंगे 25,000 रुपए

MP News: राहवीर योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे लोग बिना डर के मदद के लिए आगे आएंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 26, 2026

Cashless treatment

Cashless treatment

MP News: सड़क दुर्घटना में घायल होने पर अब उपचार के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में भी पीएम राहत और राहवीर योजना के तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपए का प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। पीएम राहत योजना के तहत हर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को सात दिन तक इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। साधारण मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज अनिवार्य रूप से मिलेगा।

गोल्डन ऑवर में उपचार

अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम विशेषज्ञों के अनुसार, हादसे के बाद पहला एक घंटा सबसे अहम होता है। डॉक्टरी भाषा में इसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। अगर इस समय में मरीज के अस्पताल पहुंच जाने पर सड़क हादसों में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतें टाली जा सकती हैं। यह योजना इसी गोल्डन ऑवर में इलाज सुनिश्चित करने पर फोकस करती है।

अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम

राहवीर योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे लोग बिना डर के मदद के लिए आगे आएंगे। इस योजना के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कानूनी झंझट का डर भी खत्म करने की कोशिश है। सीएमएचओ, भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्राणली और 112 हेल्पलाइन एकाकरण के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने को सुनिश्चित किया गया है। दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर एंबुलेंस और नजदीकी अस्पताल की जानकारी ले सकेगा।

अस्पतालों को दी गई जानकारी

बता दें कि भोपाल में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने पीएम राहत और राहवीर योजना पर कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यशाला में जिले के सभी पंजीकृत अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें पुलिस विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन, डिजिटल प्रक्रिया और आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को बिना देरी उपचार उपलब्ध कराना है।

जानें क्या है स्कीम

पीएम राहत योजना (PM RAHAT Scheme)
पूरा नाम: रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट
उद्देश्य: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत कैशलेस (मुफ्त) इलाज प्रदान करना

राहवीर योजना (RAH-VEER Scheme)

उद्देश्य: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाना।
पुरस्कार: घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने वाले 'राहवीर' को 25,000 की नगद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
विशेष पुरस्कार: राज्य में सबसे अच्छे 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख का अतिरिक्त इनाम भी दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

एम्स OPD में ‘पर्चा’ बनवाने का तरीका बदला, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
भोपाल
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 01:43 pm

Published on:

26 Mar 2026 12:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नई योजना: सड़क हादसे में ‘1.5 लाख’ तक मिलेगा कैशलेस इलाज, मिलेंगे 25,000 रुपए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 5 जिले, एमपी के 2523 गांव बनेंगे शहर, बदलेगी किस्मत

MP News metropolitan region
भोपाल

कोटा-इटावा के बीच बनेगा 404 किमी लंबा अटल प्रोग्रेस-वे, 3 जिलों की जमीनें लेकर दो गुना पैसे देगा NHAI

Atal Progress-Way
भोपाल

7 दिन में व्हाट्सएप पर बर्थ सर्टिफिकेट, एमपी का नया डिजिटल मॉडल देगा बड़ी राहत

MP News Birth Certificate on Whatsapp in 7 days
भोपाल

ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील AIMIM नेता को पड़ी भारी, तौकीर निजामी को पार्टी ने निकाला

AIMIM
भोपाल

Holiday Calendar: MP में छुट्टियों का कैलेंडर जारी, इस दिन से बंद होंगे स्कूल, शिक्षकों को भी राहत

MP Holiday Calendar Released academic session 2026-27 government schools mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.