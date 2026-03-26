नई योजना: सड़क हादसे में ‘1.5 लाख’ तक मिलेगा कैशलेस इलाज, मिलेंगे 25,000 रुपए

MP News: सड़क दुर्घटना में घायल होने पर अब उपचार के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में भी पीएम राहत और राहवीर योजना के तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपए का प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। पीएम राहत योजना के तहत हर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को सात दिन तक इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। साधारण मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज अनिवार्य रूप से मिलेगा।