इंदौर अग्निकांड का राज बरकरार, जांच में नया खुलासा

पुलिस के अनुसार मकान को जांच के लिए सील किया है। विभिन्न विभागों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन निगम की टीम का निरीक्षण बाकी है। निगम की जांच के बाद ही मकान की सील हटाई जाएगी।गौरतलब है कि घटना के समय परिवार के बड़े बेटे ने ईवी कार की चार्जिंग से आग लगने की बात से इनकार करते हुए बिजली पोल से आग फैलने की आशंका जताई थी। साथ ही फायर ब्रिगेड की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे।