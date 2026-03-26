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7 दिन में व्हाट्सएप पर बर्थ सर्टिफिकेट, एमपी का नया डिजिटल मॉडल, अस्पतालों के चक्कर होंगे खत्म

MP news: मध्य प्रदेश सरकार की नई सुविधा से प्रदेश के करोड़ों परिवारों को मिलेगी राहत, अस्पतालों के चक्कर लगाने और लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म, प्रदेश भर में लागू होगा नया डिजिटल मॉडल

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 26, 2026

MP News Birth Certificate on Whatsapp in 7 days

MP News Birth Certificate on Whatsapp in 7 days(patrika creative)

MP News Birth Certificate On Whatsapp : मध्य प्रदेश सरकार अब आम लोगों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। बचपन से लेकर स्कूल, नौकरी और सरकारी कार्यों तक के लिए जरूरी माना जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र। जिसे लेने के लिए बच्चों के माता पिता या अन्य परिजनों को कई बार लगातार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां तक कि लंबी लाइन में इंतजार भी करना होता है। लेकिन अब इस पूरी झंझट को खत्म करने और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार यह नई सुविधा करने जा रही है। इसके तहत अब 7 दिन में आपके व्हाट्सएप (Whatsapp) मोबाइल नंबर पर बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र (Birth Certificate) आ जाएगा।

प्रदेश भर में लागू होगा नया डिजिटल मॉडल (MP New Digital Model)

यह नया डिजिटल मॉडल (MP New Digital Model) प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है। मॉडल लागू होते ही करोड़ों परिवार इसका लाभ ले सकेंगे। इन्हें घर बैठे ही अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वह भी केवल 7 दिन में बता दें कि वर्तमान में यह सुविधा (Whatsapp) केवल भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही चल रही है। वहां इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सरकार ने इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है।

क्या होंगे फायदे?

-जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
-परिजनों को अस्पताल जाकर बार-बार फॉलो-अप करने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पडे़गी।
-जन्म के 7 दिन के अंदर प्रमाण पत्र वॉट्सएप पर ही उपलब्ध हो जाएगा।
-यह प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।

सबसे ज्यादा राहत इन्हें

इस नये डिजिटल मॉडल की पहल (Birth Certificate on whatsapp) से खासकर नवजात शिशु के माता-पिता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्यों कि अभी तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ता था और प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। नया मॉडल इस परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगा।

डिजिटल इंडिया की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम

सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। नया मॉडल लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया और अधिक सुगम और आसान हो जाएगी।

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Updated on:

26 Mar 2026 11:14 am

Published on:

26 Mar 2026 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 7 दिन में व्हाट्सएप पर बर्थ सर्टिफिकेट, एमपी का नया डिजिटल मॉडल, अस्पतालों के चक्कर होंगे खत्म

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