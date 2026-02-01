1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Rashifal 2 February 2026: आज का राशिफल 2 फरवरी 2026: महादेव की कृपा से चमकेगा भाग्य, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Today Horoscope 2 February 2026: आज का राशिफल 2 फरवरी 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल पढ़ें। महादेव की कृपा से आज कई राशियों के लिए धन लाभ, करियर में प्रगति, पारिवारिक सुख और सावधानी के संकेत मिल रहे हैं। जानें आज का लकी रंग और लकी अंक।

भारत

Manoj Vashisth

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 01, 2026

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026 : आज का राशिफल 2 फरवरी 2026

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026: महादेव की कृपा से आज का दिन 2 फरवरी 2026 कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज ग्रहों की स्थिति आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में उन्नति और पारिवारिक संबंधों में सुधार के योग बना रही है। वहीं कुछ राशियों को खर्च, मानसिक तनाव और यात्रा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहां पढ़ें ज्योतिष मुकेश भारद्वाज का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, साथ में जानें आपका लकी रंग और लकी अंक, ताकि आप दिन की सही शुरुआत कर सकें।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

कार्य व्यवस्था में सुधार होगा। भूमि और भवन खरीद संबंधी वार्ता आगे बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। मित्रों की आलोचनात्मक भूमिका से मन व्यथित रह सकता है।
लकी कलर : महरून कलर
लकी अंक : 5

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

परिस्थितियों आपके पक्ष में अपने आप बदलती चली जाएगी। आर्थिक तौर पर निश्चिंत अनुभव करेंगे। परिवार में एक दूसरे की मदद करनी पड़ सकती है। भाई बहनों से वार्तालाप में पुराने मुद्दे सुलझेंगे। सौहार्द लौटेगा।
लकी कलर : यलो कलर
लकी अंक : 7

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

व्यक्तिगत प्रतिभा से जुड़े प्रोफेशन में सफलता की अच्छी संभावना रहेगी। दूसरों पर निर्भरता से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं। यात्रा में विशेष सतर्कता रखनी होगी।
लकी कलर : ब्राईट व्हाईट
लकी अंक : 1

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आपकी राय को महत्व मिलेगा। मित्रों और परिवार जनों को भावनात्मक सहयोग देकर प्रसन्नता अनुभव करेंगे। प्रशासनिक कार्यों में पकड़ मजबूत होगी। विरोधियों पर कूटनीति से विजय मिलेगी।
लकी कलर : क्रीम कलर
लकी अंक : 2

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

बढ़ते खर्चों के प्रति सावधान रहें। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनानी होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए वार्तालाप से शत्रुओं को संभालना होगा। धन के लिए थोड़ा इंतजार रहेगा। यात्रा टाले।
लकी कलर : पीच कलर
लकी अंक : 8

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आर्थिक मामलों में पूर्वानुमान सही जाने से लाभ की स्थिति में रहेंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को कार्यों के वांछित परिणाम मिलेंगे। विवादित कार्यक्रमों से दूरी बनाना आगामी तनाव को कम करने में सहायक रहेगा।
लकी कलर : डार्क ब्राऊन
लकी अंक : 9

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

कार्यों के संपादन में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन दूसरों से जुड़े हुए कार्य समय पर करने का दबाव बना रहेगा। सरकारी कार्यों में अधिकारियों की मनमानी से परेशान रह सकते हैं।
लकी कलर : ग्रे कलर
लकी अंक : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

गुप्त व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा लाभ अर्जित करेंगीं। सार्वजनिक वक्तव्यों में बड़े वादे करने से बचना होगा। ईश्वर पर भरोसा बढ़ेगा। धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं।
लकी कलर : महरून कलर
लकी अंक : 5

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाने का खतरा रहेगा। मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त रह सकते हैं। भावुकता के कारण शब्दों पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल रहेगा। लम्बी दूरी की यात्रा अभी टालना ठीक रहेगा।
लकी कलर : सेफ्रान कलर
लकी अंक : 3

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

परिश्रम में निरंतरता रही तो उपलब्धियों और सफलताओं से युक्त दिन रह सकता है। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से ज्यादा आकर्षण और समर्पण महसूस करेगें।
लकी कलर : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी अंक : 7

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

कार्यभार की अधिकता से तनाव ग्रस्त रह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियों को समय रहते पहचाना होगा। नियमों की पालना सख्त अनुशासन से स्थिति में सुधार होगा।
लकी कलर : कॉफी कलर
लकी अंक : 6

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

कला संगीत में रुझान बढ़ेगा। अपनी आंतरिक अभिरुचियों के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। रत्न और आभूषण के व्यवसाय में सावधानी से आगे की योजनाएं बनानी होगी। जोखिम लेने से बचे।
लकी कलर : गोल्डन कलर
लकी अंक : 1

