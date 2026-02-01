Panchang : आज का पंचांग 2 फरवरी 2026: सोमवार का चौघड़िया, राहुकाल, शुभ योग और जन्म राशि

Aaj Ka Panchang 2 Feb 2026 : आज का पंचांग सोमवार, 2 फरवरी 2026 को शुभ-अशुभ समय, चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र, योग-करण तथा ग्रहों की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र, नामाक्षर और स्वभाव की जानकारी भी दी गई है, जिससे नामकरण और भविष्य से जुड़े निर्णय सरल हो सकें। दिन की शुरुआत से लेकर सूर्यास्त तक कौन-सा समय शुभ है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह पंचांग आपको दैनिक जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में मार्गदर्शन देगा।