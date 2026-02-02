2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Sun Rahu Yuti 2026: इन 3 राशियों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक मुश्किलों का समय

Sun Rahu Conjunction 2026:13 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में सूर्य, राहु और शनि का संयोग बन रहा है। 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के कारण सिंह, मकर और मीन राशि वालों को करियर, पैसे और रिश्तों में सतर्क रहना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 02, 2026

Sun–Rahu Conjunction in Aquarius 2026

Sun–Rahu Conjunction in Aquarius 2026 : सूर्य ग्रहण और राहु के कारण इन राशियों की बढ़ेंगी परेशानियां (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sun Rahu Yuti 2026: : फरवरी और मार्च में कुंभ राशि में सूर्य और राहु साथ आ रहे हैं। शनि तो पहले से ही इस राशि में हैं, ऊपर से उनकी साढ़े साती का आखिरी दौर भी चल रहा है। अब, 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये असर रहेगा, और ज्योतिषियों के मुताबिक तीन राशियों के लिए ये समय थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। करियर, पैसे और रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं।

आने वाले दिनों में ज्योतिष के हिसाब से कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। खास बात है सूर्य और राहु का एक साथ आना, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। इस समय खुद पर ज्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी और थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। पैसे लगाने से बचो, क्योंकि बिज़नेस में धोखा मिलने का खतरा बना रहेगा। खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ में रिसोर्स भी मिलेंगे, तो कोई काम अटका नहीं रहेगा।

17 फरवरी को सूर्य ग्रहण | Solar Eclipse on 17 February 2026

रिश्तों की बात करें, तो पिता या अपने करीबी लोगों से थोड़ी चिंता हो सकती है। सूर्य, जो ताकत और ऑथोरिटी का सिंबल है, 13 फरवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच कुंभ राशि में रहेगा, और इसी दौरान राहु भी वहीं होगा। इस वजह से राहु की वजह से भ्रम और डर बढ़ सकता है, जिससे बदनामी या अचानक कोई स्थिति बदल सकती है। ऊपर से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दौरान थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना ही सही रहेगा। चलिए, सीधा-सीधा समझते हैं किसका क्या हाल रहने वाला है।

सिंह राशि

सिंह वालों, ये समय आपके लिए टेंशन भरा है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, पैसे की तंगी महसूस होगी। ऑफिस में सहकर्मियों से अनबन हो सकती है, और गुस्सा या अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हर काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। घर में कम बातें होने से रिश्ते भी तनाव में आ सकते हैं। सेहत भी झटका दे सकती है। थकान और दिमागी बोझ महसूस होगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों को पैसे के मामले में सतर्क रहना चाहिए। इनकम घट सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, और सेविंग्स संभालना मुश्किल होगा। अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है। बोलचाल में तल्खी रिश्तों में दूरी ला सकती है, खासकर माता-पिता से अनबन हो सकती है। कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा। बच्चों की सेहत भी चिंता में डाल सकती है।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए भी ये समय आसान नहीं है। खर्चा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर सकती है। काम में मन नहीं लगेगा, जिससे आपकी काबिलियत दिख ही नहीं पाएगी। विरोधी भी एक्टिव हो सकते हैं और रिश्तों में खटास आ सकती है। कोई भी फैसला बिना सोचे लेना भारी पड़ सकता है एक चूक सालों की मेहनत बेकार कर सकती है। सबसे बेहतर है कि आप धैर्य रखें, खुद को समझें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Rashifal 2 February 2026: आज का राशिफल 2 फरवरी 2026: महादेव की कृपा से चमकेगा भाग्य, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 2 February 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 11:29 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Sun Rahu Yuti 2026: इन 3 राशियों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक मुश्किलों का समय
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 2 फरवरी 2026: आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें मेष से मीन तक का टैरो भविष्यफल

Tarot Rashifal 2 February 2026
राशिफल

सिंहस्थ 2028: काम में ढिलाई पर कलेक्टर सख्त

प्रगति न बताने पर सहायक और उपयंत्री को नोटिस
उज्जैन

अमावस्या–पूर्णिमा में यात्रा क्यों मानी जाती है खतरनाक?

Vastu Travel Tips
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026: किन राशियों को मिलेगा धन लाभ? पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026
राशिफल

Today Panchang 2 February 2026: जानें चौघड़िया, राहु काल, तिथि और नक्षत्र

Aaj Ka Panchang 2 Feb 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.