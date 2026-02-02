Sun Rahu Yuti 2026: इन 3 राशियों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक मुश्किलों का समय

रिश्तों की बात करें, तो पिता या अपने करीबी लोगों से थोड़ी चिंता हो सकती है। सूर्य, जो ताकत और ऑथोरिटी का सिंबल है, 13 फरवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच कुंभ राशि में रहेगा, और इसी दौरान राहु भी वहीं होगा। इस वजह से राहु की वजह से भ्रम और डर बढ़ सकता है, जिससे बदनामी या अचानक कोई स्थिति बदल सकती है। ऊपर से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दौरान थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना ही सही रहेगा। चलिए, सीधा-सीधा समझते हैं किसका क्या हाल रहने वाला है।