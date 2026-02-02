Sun Rahu Yuti 2026: इन 3 राशियों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक मुश्किलों का समय

Sun–Rahu Conjunction in Aquarius 2026 : सूर्य ग्रहण और राहु के कारण इन राशियों की बढ़ेंगी परेशानियां (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Sun Rahu Yuti 2026: : फरवरी और मार्च में कुंभ राशि में सूर्य और राहु साथ आ रहे हैं। शनि तो पहले से ही इस राशि में हैं, ऊपर से उनकी साढ़े साती का आखिरी दौर भी चल रहा है। अब, 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये असर रहेगा, और ज्योतिषियों के मुताबिक तीन राशियों के लिए ये समय थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। करियर, पैसे और रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं।
आने वाले दिनों में ज्योतिष के हिसाब से कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। खास बात है सूर्य और राहु का एक साथ आना, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। इस समय खुद पर ज्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी और थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। पैसे लगाने से बचो, क्योंकि बिज़नेस में धोखा मिलने का खतरा बना रहेगा। खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ में रिसोर्स भी मिलेंगे, तो कोई काम अटका नहीं रहेगा।
रिश्तों की बात करें, तो पिता या अपने करीबी लोगों से थोड़ी चिंता हो सकती है। सूर्य, जो ताकत और ऑथोरिटी का सिंबल है, 13 फरवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच कुंभ राशि में रहेगा, और इसी दौरान राहु भी वहीं होगा। इस वजह से राहु की वजह से भ्रम और डर बढ़ सकता है, जिससे बदनामी या अचानक कोई स्थिति बदल सकती है। ऊपर से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दौरान थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना ही सही रहेगा। चलिए, सीधा-सीधा समझते हैं किसका क्या हाल रहने वाला है।
सिंह वालों, ये समय आपके लिए टेंशन भरा है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, पैसे की तंगी महसूस होगी। ऑफिस में सहकर्मियों से अनबन हो सकती है, और गुस्सा या अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हर काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। घर में कम बातें होने से रिश्ते भी तनाव में आ सकते हैं। सेहत भी झटका दे सकती है। थकान और दिमागी बोझ महसूस होगा।
मकर राशि वालों को पैसे के मामले में सतर्क रहना चाहिए। इनकम घट सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, और सेविंग्स संभालना मुश्किल होगा। अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है। बोलचाल में तल्खी रिश्तों में दूरी ला सकती है, खासकर माता-पिता से अनबन हो सकती है। कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा। बच्चों की सेहत भी चिंता में डाल सकती है।
मीन राशि वालों के लिए भी ये समय आसान नहीं है। खर्चा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर सकती है। काम में मन नहीं लगेगा, जिससे आपकी काबिलियत दिख ही नहीं पाएगी। विरोधी भी एक्टिव हो सकते हैं और रिश्तों में खटास आ सकती है। कोई भी फैसला बिना सोचे लेना भारी पड़ सकता है एक चूक सालों की मेहनत बेकार कर सकती है। सबसे बेहतर है कि आप धैर्य रखें, खुद को समझें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं।
