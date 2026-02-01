Shani Sade Sati : मेष, मीन, कुंभ पर भारी शनि, ढैय्या वालों को भी रहना होगा सतर्क

Shani Sade Sati Till 2027 : शनि मीन राशि में 2027 तक: साढ़े साती और ढैय्या से किन राशियों को होगा नुकसान?
Shani Sade Sati : वैदिक ज्योतिष में शनि को कोई हल्के में नहीं लेता। लोग इसे सख्त ग्रह मानते हैं जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। साढ़े साती का असर तो सीधा सात साल तक चलता है, और ढैय्या भी कम नहीं है। ढाई साल की एक और चुनौती। इस दौरान शनि आपकी हर हरकत पकड़ता है और उसी हिसाब से जवाब भी देता है। अच्छा करोगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है, वरना मुश्किलें, देरी, और टेंशन साथ चलते हैं। इस वक्त शनि मीन राशि में है, और 2027 तक वहीं रहेगा। इसकी वजह से कई राशियों को झटके लग सकते हैं। पैसों की टेंशन, सेहत की दिक्कतें, और मन का तनाव बढ़ सकता है।
मेष वालों के लिए समय थोड़ा टेढ़ा है। बिजनेस धीमा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अटक सकते हैं, और पैसों की मुश्किलें अचानक आ सकती हैं। सेहत को बिल्कुल हल्के में न लें। इन छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करो।
मीन वालों पर साढ़े साती का दूसरा फेज है। पर्सनल लाइफ या करियर में स्थिरता लाना इन दिनों आसान नहीं है।
आप अपने साढ़े साती के आखिरी दौर में हैं। पुरानी बातें बार-बार सामने आ सकती हैं और आपके बड़े प्लान्स को रोक सकती हैं। खुद को शांत रखना और धैर्य रखना अब सबसे जरूरी है। अभी कोई बड़ा रिस्क मत लो।
धनु और सिंह राशि पर इस वक्त ढैय्या चल रही है, और ये 2027 तक चलेगी। सेहत पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख सकता है। चोट लगना, थकान, या अचानक कोई परेशानी। तनाव और रुकावटें बिना बताए आ सकती हैं। इन सबका सामना करने का सबसे बढ़िया तरीका है डिसिप्लिन। वक्त पर खाना, हेल्थ का ध्यान रखना, और अपनी रूटीन पर टिके रहना सबसे जरूरी है।
कई लोग मानते हैं कि शनि से जुड़ी चीजें जैसे काले तिल, काले कपड़े या सरसों का तेल दान करने से राहत मिलती है, खासकर अगर ये शुक्रवार को किया जाए तो। साथ ही, डिसिप्लिन में रहना, रोज प्रार्थना और मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है और मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं।
