Shani Sade Sati : मेष, मीन, कुंभ पर भारी शनि, ढैय्या वालों को भी रहना होगा सतर्क

Shani Sade Sati : वैदिक ज्योतिष में शनि को कोई हल्के में नहीं लेता। लोग इसे सख्त ग्रह मानते हैं जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। साढ़े साती का असर तो सीधा सात साल तक चलता है, और ढैय्या भी कम नहीं है। ढाई साल की एक और चुनौती। इस दौरान शनि आपकी हर हरकत पकड़ता है और उसी हिसाब से जवाब भी देता है। अच्छा करोगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है, वरना मुश्किलें, देरी, और टेंशन साथ चलते हैं। इस वक्त शनि मीन राशि में है, और 2027 तक वहीं रहेगा। इसकी वजह से कई राशियों को झटके लग सकते हैं। पैसों की टेंशन, सेहत की दिक्कतें, और मन का तनाव बढ़ सकता है।