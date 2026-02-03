Aaj Ka Rashifal 4 February 2026 : 4 फरवरी का राशिफल: बुध और चंद्रमा का गोचर, किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किन्हें सावधानी?

Aaj Ka Rashifal 4 February 2026: राशिफल 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और धार्मिक दृष्टि से विशेष फलदायी माना जाता है। 3 फरवरी से ग्रहों के गोचर में आए बदलाव का प्रभाव आज सभी 12 राशियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। विशेष रूप से बुध और चंद्रमा की स्थिति बुद्धि, संवाद, व्यापार और आर्थिक फैसलों को प्रभावित कर रही है। आज का दिन कई राशियों के लिए धन लाभ, नई डील, नौकरी के अवसर और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशियों को खर्च और स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आइए डा. अनीष व्यास से जानते हैं 4 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल, जिसमें करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां शामिल हैं।