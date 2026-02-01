Shab-e-Barat 2026 Special: क्यों मनाते हैं शबे-बरात, जानिए क्यों खास है 15वीं शाबान

Shab-e-Barat: इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीनों में से एक 'शाबान' का आधा हिस्सा बीतने वाला है। मुस्लिम समुदाय में शाबान की 15वीं तारीख यानि 'शबे-बरात' मंगलवार को पूरे देश में श्रद्धा से मनाई जा रही है। लोग रात को जाग कर इबादत कर रहे हैं। मस्जिदों को रंगबिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर घरों में हलवे बना कर फातिहा लगाई गई। इस रात का बहुत शिद्दत से इंतजार किया जाता है। इसे 'मगफिरत की रात' (मुक्ति की रात) भी कहा जाता है। यह वह रात है, जब मस्जिदें रोशनी से नहला दी जाती हैं और कब्रिस्तान दीयों की जगमगाहट से रोशन हो उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस रात को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और कुरान-हदीस में इसका क्या स्थान है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।