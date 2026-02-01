Budget 2026 में सादगी और संस्कार का संगम, निर्मला सीतारमण का दक्षिण भारत आउटफिट बना चर्चा का विषय, जानें साड़ी में क्या है खास

Nirmala Sitharaman Look at Budget 2026: हर साल की तरह इस बार भी बजट के आंकड़ों के साथ-साथ एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहनावा। 1 फरवरी 2026 को जब उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश करने संसद के दरवाजे पर कदम रखा, तो उनकी साड़ी ने भारतीय हस्तशिल्प और परंपरा की खूबसूरती को नए अंदाज में पेश किया। औपचारिक बजट के माहौल में उनका यह पारंपरिक लुक साबित करता है कि शालीनता और सादगी हमेशा प्रभावशाली होती है।