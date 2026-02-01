1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Budget 2026 में सादगी और संस्कार का संगम, निर्मला सीतारमण का दक्षिण भारत आउटफिट बना चर्चा का विषय, जानें साड़ी में क्या है खास

Nirmala Sitharaman Look at Budget 2026: तमिलनाडु की कालातीत विरासत को समेटती, 9वें बजट की पेशी में निर्मला सीतारमण की साड़ी ने संसद में दक्षिण भारतीय संस्कृति का संदेश दिया।उनका यह पारंपरिक लुक सादगी, शालीनता और भारतीय हस्तशिल्प की खूबसूरती का प्रतीक बनकर उभरा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 01, 2026

Budget 2026 Highlights, Saree Fashion Statement, Indian Cultural Outfit,

Nirmala Sitharaman Saree at Budget 2026|फोटो सोर्स –Patrika.com

Nirmala Sitharaman Look at Budget 2026: हर साल की तरह इस बार भी बजट के आंकड़ों के साथ-साथ एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहनावा। 1 फरवरी 2026 को जब उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश करने संसद के दरवाजे पर कदम रखा, तो उनकी साड़ी ने भारतीय हस्तशिल्प और परंपरा की खूबसूरती को नए अंदाज में पेश किया। औपचारिक बजट के माहौल में उनका यह पारंपरिक लुक साबित करता है कि शालीनता और सादगी हमेशा प्रभावशाली होती है।

परंपरा से जुड़ा चयन

Budget 2026 के लिए निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की मशहूर कांजीवरम साड़ी को चुना। यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति और परंपरा को सम्मान देने का प्रतीक भी था। गहरे मैरून रंग की इस साड़ी पर की गई बारीक सुनहरी नक्काशी बेहद संतुलित और सुरुचिपूर्ण लग रही थी।

रंगों का संतुलन और सादगी की चमक

साड़ी का गहरे मैरून रंग और उस पर उभरा कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर और साथ में पहना गया पीले रंग का ब्लाउज इन सबने मिलकर उनके पूरे लुक को प्रभावशाली बना दिया। न ज्यादा आभूषण, न कोई दिखावा; फिर भी पूरा व्यक्तित्व आत्मविश्वास और गरिमा से भरा हुआ नजर आया। यही वजह है कि उनका यह लुक सोशल मीडिया से लेकर फैशन चर्चाओं तक में छाया रहा।

क्या खास है कांजीवरम साड़ियों में

कांजीवरम साड़ियां तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाई जाती हैं और इन्हें भारतीय हथकरघा कला की शान माना जाता है। इन साड़ियों में कर्नाटक से लाया गया शुद्ध शहतूत रेशम और गुजरात के सूरत की जरी का इस्तेमाल किया जाता है। भारी रेशम और मजबूत बुनावट के कारण इनका वजन आमतौर पर 750 से 1000 ग्राम तक होता है।

मेहनत और समय की पहचान

एक कांजीवरम साड़ी को तैयार करना आसान काम नहीं होता। इसकी बुनाई बेहद धैर्य और सावधानी से की जाती है, जिसमें कई दिन, कभी-कभी हफ्तों का समय लग जाता है। पारंपरिक रूप से ये साड़ियां नौ गज लंबी होती थीं, हालांकि समय के साथ इनकी लंबाई में बदलाव आया है। फिर भी, इनकी भव्यता और पहचान आज भी वैसी ही बनी हुई है।

सादगी में छुपा संदेश

Budget 2026 के दिन निर्मला सीतारमण का यह पारंपरिक लुक सिर्फ फैशन की बात नहीं था। यह भारतीय संस्कृति, स्थानीय कारीगरों और आत्मनिर्भर हस्तकला के प्रति सम्मान का संदेश भी देता नजर आया। बिना किसी बनावटी चमक के, उनका यह पहनावा एक बार फिर याद दिला गया कि सच्ची शान सादगी और संस्कार में ही होती है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: एआई का स्मार्ट दौर और चिप की बढ़ती लागत, क्या महंगा होगा आपका पसंदीदा फोन या मिलेगी राहत?
टेक्नोलॉजी
Budget 2026 Smartphone Price India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Updated on:

01 Feb 2026 11:23 am

Published on:

01 Feb 2026 11:16 am

Hindi News / Lifestyle News / Budget 2026 में सादगी और संस्कार का संगम, निर्मला सीतारमण का दक्षिण भारत आउटफिट बना चर्चा का विषय, जानें साड़ी में क्या है खास
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Budget 2026

Budget 2026: साड़ी में सियासत! पिछले 5 सालों में निर्मला सीतारमण के लुक्स ने क्या-क्या संकेत दिए?देखें उनके पिछले लुक्स

Nirmala Sitharaman Budget Look, Budget Day Saree Style, Union Budget 2026 Fashion,
लाइफस्टाइल

Spring Season Food List: मौसम के हिसाब से खाएं सीजनल फल-सब्जियों से मिलेगा सेहत को डबल फायदा

Seasonal eating benefits, Fresh fruits and vegetables, Spring season healthy foods,Spring diet benefits,
लाइफस्टाइल

मार्गो रोबी बनीं मॉडर्न मुमताज, रेड कार्पेट पर फ्लॉन्ट किया भारत का 74 करोड़ वाला ऐतिहासिक हीरा

elizabeth taylor, Elizabeth Taylor diamond necklace
लाइफस्टाइल

Good Sleep At Night: नींद नहीं आती? रात में बेडरूम का दरवाजा खुला रखें, फर्क खुद महसूस होगा

Sleep problems at night, Bedroom ventilation, Fresh air while sleeping,
लाइफस्टाइल

Bath Towel Hygiene: सावधान! बाथरूम में तौलिया टांगने की आदत से हो सकते हैं गंभीर इंफेक्शन

Bathroom hygiene tips, Towel drying methods,bathroom towel hanging,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.